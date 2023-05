Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi ospiti di Radio Cusano Campus, hanno parlato di svariati argomenti tra cui la ex fidanzata di lui, l’attrice Diana Del Bufalo.

Come ben sapete, dopo la fine della loro storia, tra Tavassi e Diana Del Bufalo è rimasta una grande amicizia. Per questo motivo, Micol Incorvaia ha svelato se ha avuto modo di conoscerla o meno.

Micol e Diana non si sono ancora conosciute ma la Incorvaia ha stretto già un’amicizia con Lucia, altra ex storica di Tavassi:

Con Lucia vado mega d’accordo, organizziamo sempre cose insieme. Diana non l’ho ancora conosciuta.

