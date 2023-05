Micol svela quando ha fatto l’amore con Tavassi per la prima volta

Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip, oltre a trovare numerose amiche ha trovato l’amore facendo la conoscenza di Edoardo Tavassi, il suo attuale fidanzato.

Intervistati entrambi su Radio Cusano Campus come riportano le colleghe di IsaeChia, Micol ha svelato quando ha fatto l’amore per la prima volta con Edoardo Tavassi:

“Nella Casa erano tentativi goffi, dicevo ‘ti giuro che non sono così nella vita reale‘”, ha aggiunto Tavassi.

Micol ha svelato pure che lascerà Milano per trasferirsi a Roma con il suo fidanzato:

Io mi trasferirò. Pensando alla convivenza degli altri storco sempre il naso ma a sto giro sento l’esigenza. E’ come se non avessi una fissa dimora. Ho bisogno di stare con lui, divento pazza, divento scontrosa perché mi manca. Non sono gelosa, lui non mi dà neanche modo di esserlo. C’è una buona gelosia.

Lui un po’ geloso lo è ma mi fa vedere. Spero di trasferirmi prima dell’estate. Anche a me è balenata l’idea di divenire un giorno la mamma di suo figlio.