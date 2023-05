Tavassi chiede a Micol di andare a convivere: la lettera dopo il GF Vip

Edoardo Tavassi, tramite una lettera tra le pagine del settimanale DiPiù, ha chiesto alla sua fidanzata Micol Incorvaia, di andare a vivere insieme dopo essersi innamorati dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Tavassi chiede a Micol di andare a convivere

Tavassi ha svelato quanto si senta da solo quando la fidanzata lascia Roma per andare a Milano, città dove al momento vive:

Micol, vuoi venire a vivere con me? E così, dopo cinque mesi passati praticamente in simbiosi, ci siamo dovuti dividere, per la prima volta. Ancora ricordo quel momento in stazione e i mille baci che ti ho dato prima di salutarti mentre il treno si allontanava…

Tavassi ha concluso la sua missiva per Micol svelando di non essere bravo ad esprimere i suoi sentimenti in maniera spontanea:

Siamo gli ‘Incorvassi’ come ci chiama il nostro pubblico, la mia piccola Micol, come ti chiamo io. Ti aspetto Micol, la piastra e lo struccante stanno al solito posto, il resto lo inventiamo insieme. Tuo…