Dopo aver vinto il GF Vip 7, Nikita Pelizon è letteralmente sparita dai radar televisivi. Non certamente per colpa sua, quanto piuttosto per una decisione di Mediaset che ha ritenuto di voler mettere in qualche modo da parte il Grande Fratello Vip ed i suoi protagonisti, adottando una linea durissima dopo i fatti accaduti in Casa. A farne le spese, ovviamente, è stata anche la vincitrice del programma.

Nikita Pelizon all’Isola dopo il GF Vip

Nikita Pelizon, dunque, si è ritrovata suo malgrado a non poter partecipare alle consuete trasmissioni che avrebbero dovuto accogliere gli ex Vipponi, prima tra tutte Verissimo. Ma adesso è pronta a sbarcare in Honduras, in occasione della prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, che la vedrà protagonista di una piacevole sorpresa in favore dell’amica Helena Prestes.

Il prossimo lunedì, dunque, il duo Italia-Brasile si riunirà dopo l’esperienza vissuta a Pechino Express. Nikita è stata infatti chiamata ad approdare all’Isola proprio con l’intento di poter fare una piacevole sorpresa all’amica naufraga, sempre più distante dal resto del gruppo. A lei si unirà anche Aldo Montano per una sorpresa generale al resto dei concorrenti (!!!).

In riferimento a Nikita, il suo sbarco in Honduras rappresenterà – come sostenuto anche dal sito DavideMaggio.it – uno “strappo alle regole”. Il motivo è presto detto:

Quello di Nikita è un arrivo piuttosto curioso per un motivo: è di fatto la prima vetrina televisiva che Mediaset concede alla vincitrice del GF Vip, reality che quest’anno ha finito per essere “bandito” un po’ ovunque, basti pensare che Verissimo non ne ha più parlato preferendo di gran lunga ospitare gli allievi della scuola Amici (sabato ci sarà persino uno speciale) che i “vipponi” della casa. Blasi e Co., alle prese con un calo d’ascolti, concedono dunque uno “strappo alle regole”, rievocando un’edizione del reality di Alfonso Signorini accantonata in fretta e furia.

La stessa Nikita, nell’annunciare la sua presenza nella prossima puntata dell’Isola ha voluto mandare un messaggio all’amica spiegando il motivo del suo sbarco:

Helena prima di partire mi mandasti un messaggio chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere andarci, io subito ti risposi “ti sostengo volentieri ma questo è il tuo reality.”, e quindi ti proponevo piuttosto un messaggio video…ma tu, testona, mi hai risposto che sarebbe stato bello vedere le stelle insieme… su queste cose semplici, ci siamo sempre trovate. Bene, manco lo sai, o forse sensitiva come sappiamo entrambe che sei, già nell’aria hai sentito qualcosa…lunedì ti raggiungo per 1 motivo: Sostegno. Siamo differenti sì, ti conosco sì, abbiamo bisticciato come sorelle più volte sì ma, quando facemmo quella famosa esperienza assieme ti ho promesso una cosa: io ci sono. A qualsiasi ora, di qualsiasi giorno tu chiamami e mi troverai. Perciò, vengo con il proposito di ricaricarti di #goodvibes, perché voglio rivederti con gli occhi quelli che ci piacciono, quelli di luce, quelli super shine. Nonostante sia una “vacanza” per il tuo essere selvaggia, è anche stressante per il tuo essere solitaria, schietta e selettiva, però mi auguro che il mio passaggio ti sia d’aiuto per proseguire al meglio.