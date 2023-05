Nikita Pelizon, intervistata da SuperGuidaTv, svela cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma con Matteo Diamante e parla di un possibile ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip.

Matteo è stata una delle poche persone che mi è stata quotidianamente vicino da quando sono uscita dalla Casa. Il nostro rapporto sarà per sempre intenso, speciale e importante ma, allo stesso tempo, non mi sento di poter parlare di un amore rinato o di ritorno di coppia.

In questo momento voglio sentirmi libera e concentrarmi sui miei progetti principalmente lavorativi, anche perché se non mi sento realizzata lì non riesco a dare energia ai miei rapporti personali e sentimentali. In ogni caso, quello che posso dire con la massima sincerità è che non mi sento innamorata e lui lo sa.

Sin da quando sono uscita dalla Casa sono sempre stata sincera con lui: gli ho detto che non mi aspettavo tutto il sostegno che mi ha dato: dai palloncini al mio compleanno, allo stare dietro ai miei fan, al sostegno sui social… non mi aspettavo tutto questo, che volesse riconquistarmi.

Sono attenzioni che ovviamente mi fanno piacere ma non posso promettere nulla al momento. Voglio vivere tutto serenamente, anche il mio rapporto con lui, senza pressioni (che invece magari dall’esterno un po’ sento, sia da parte di alcune amicizie che dai social). Ma come sempre uso la mia testa e la mia testa dice che al momento il mio cuore non batte per nessuno.