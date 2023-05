Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi: ecco cosa farà la vincitrice del GF Vip

Nikita Pelizon sta per partire in direzione Isola dei Famosi per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes con la quale ha partecipato a Pechino Express prima di vincere il Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon verso l’Isola dei Famosi dopo il GF Vip

La notizia è stata diffusa in esclusiva da Alessandro Rosica (Investigatore Social) che ha scritto l’indiscrezione sul suo profilo ufficiale di Instagram:

La vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita sta partendo per l’Honduras, probabilmente per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes.

La scheda della naufraga

Helena Prestes è una modella, cantante e attrice italo-brasiliana. Raggiunge la popolarità in Italia partecipando alla nona edizione di Pechino Express nel 2022 dove ha dimostrato tutto il suo carattere, la sua audacia e sensibilità. Attualmente creative fashion adviser di un noto brand francese, Helena vive tra Milano e Parigi con Amy, il suo super bianco pastore maremmano. Una sportiva dalla personalità vivace e inarrestabile, la sua presenza sull’#Isola sarà senza dubbio una bufera di adrenalina.