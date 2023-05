Nikita Pelizon, intervistata da Giada Di Miceli durante Non succederà più in onda su Radio Radio, ha svelato se ha sentito Luca Onestini dopo la fine del Grande Fratello Vip.

La cosa strana è che dopo neanche due giorni è uscito un articolo “Nikita contatta Luca“. Non ho capito chi gliel’ha detto. Forse un uccellino è entrato nel suo account, ha letto il mio messaggio e l’ha portato ai giornalisti, sennò non me lo spiego.

Parla, la gente purtroppo parla… ti do una news che nessuno sa. Gli ho scritto un messaggio su Instagram se ci potevamo vedere nella più totale libertà e niente, questo messaggio non ha mai ricevuto una risposta. – riportano le colleghe di IsaeChia – Non so se è mai stato visualizzato.

Nikita ha parlato pure del suo rapporto con Matteo Diamante:

Se mi sono fidanzata con Matteo? Io e lui abbiamo un bel rapporto. Personalmente al momento non mi sento innamorata.

Io sono stata innamorata di Matteo quando convivevamo, poi ogni volta ci rimettevamo insieme, ci riavvicinavamo. Gli voglio un bene speciale, abbiamo una complicità incredibile.

Al contempo io sono uscita dopo sette mesi in una Casa e mi sento che voglio respirare e godermi la mia libertà in questo momento. Pensare ai miei progetti, avere il mio focus, stare con chi voglio bene, per me questo è fondamentale, fra queste persone c’è anche lui. Però non mi sento di mettermi in una relazione, al momento attuale. Al momento attuale è solo un amico.

Noi siamo molto vicini, però io sono stata chiara dall’inizio. Non mi aspettavo di uscire dalla Casa e vedere che i palloncini me li aveva fatti lui. Mi aspettavo tutt’altra uscita. Se è ancora preso da me?

Credo che dentro la Casa in lui si sia risvegliato un qualcosa del passato. Si è ricordato della nostra convivenza. Io però adesso non sarei vera se dicessi sì lo amo, voglio tornare con lui. Non mi sento di dire parole di questo tipo. Nel futuro? Sono forse una veggente? Vedremo! Merito un amore che mi travolga come un uragano.