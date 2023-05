Nikita Pelizon, intervistata da Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato del Grande Fratello Vip citando Oriana Marzoli, seconda classificata al reality show.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato perché, secondo lei, Oriana Marzoli si è classificata in seconda posizione:

Oriana non ha vinto perché fin dall’inizio il pubblico da quello che ho capito ha empatizzato con me. – riportano le colleghe di IsaeChia – Almeno così mi raccontano, mi dicono. E questo ha fatto tantissimo.

Per la mia storia intensa o per i valori come dicevi tu. Il rispondere in una determinata maniera, l’essere più pacifica, cercare di perdonare. Questo è stato apprezzato tantissimo. Oriana sicuramente è molto fuoco e magari alcuni atteggiamenti non sono piaciuti. Però è molto seguita anche lei, assolutamente. Noi siamo il sole e la notte, siamo proprio gli opposti. Sì ci siamo viste alla festa di Signorini.

Oriana la vedo come un meme vivente, da questo punto di vista mi piace un sacco. Da un altro punto di vista sento che non è minimamente affine alla mia persona, ma lo sappiamo entrambe.

Da parte mia massimo rispetto, la saluto quando la vedo e va bene così. No, lei non mi saluta, io la saluto, ci mancherebbe. Perché non mi saluta? Credo che lei pensi che sia una questione di coerenza, “io ho sempre detto che lei è falsa e quindi non la saluto nella vita reale”.

Penso sinceramente che ognuno può avere il proprio pensiero, siamo adulti, abbiamo tutti il diritto di farlo. Evviva la libertà. Oriana durante il percorso diceva che io sono falsa e quindi pensa che sia una questione di coerenza.

Addirittura non giocava a biliardo con me, perché non la vedeva una cosa coerente. A me piaceva mantenere un clima disteso, per me significa salutare le persone e quindi le saluto.