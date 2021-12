Chi è morto nel 2021? Questo è stato un anno particolarmente drammatico e triste per diversi motivi. E non ha fatto eccezione per quanto riguarda la consueta lista dei personaggi famosi che ci hanno detto addio.

Chi è morto nel 2021? La lunga lista di celebri addii

Il mondo dello spettacolo ha visto andarsene molti personaggi amatissimi dal pubblico. Dal cinema, al teatro fino ad arrivare alla musica. Da Lina Wertmuller alla grandissima Raffaella Carrà, passando per Franco Battiato, Milva, Chick Corea e Carla Fracci, ricordiamo chi è morto nel 2021.

Un anno molto difficile e doloroso, durante il quale sono mancati nomi storici del nostro spettacolo. Il cinema e il teatro piangono anche due grandi artisti come Piera Degli Espositi e Jean Paul Belmondo.

Tra gli ultimi dolorosi addii quello di Paolo Calissano trovato morto oggi nella sua casa di Roma.

Chi è morto nel 2021 in Italia? Tra gli altri nomi celebri ricordiamo pure: Rossano Rubicondi, Giampiero Galeazzi, Libero De Rienzo, Toni Santagata, Elio Pandolfi, Claudio Coccoluto e Raoul Casadei.

Tra gli altri personaggi, citiamo anche: Tanya Roberts, Larry King, DMX, Michael Collins, Richard Donner, Roberto Calasso, Sonny Chiba, Mikis Theodorakis, Michael K. Wlliams, Peppino Rotunno, Phil Spector, Mike Henry, Erriquez, Christopher Plummer, Bertrand Tavernier, Patrick Juvet, Paul Ritter, Anne Buydens, Nick Kamen, Ned Beatty, Charlie Watts, Ed Asner, Mick Rock, Paddy Moloney, Antonio Coggio, Ludovica Modugno e John Miles.