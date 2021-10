Rossano Rubicondi è morto a 49 anni: la presunta causa del decesso

All’età di 49 anni, è morto Rossano Rubicondi. Sconcerto nel mondo dello spettacolo e non solo in seguito ad una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno attraverso un tweet scritto dalla conduttrice Simona Ventura.

Rossano Rubicondi è morto

Un breve messaggio, quello scritto da Simona Ventura, in cui dà l’addio a Rossano Rubicondi limitandosi a scrivere:

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP.

L’ex modello era stato il quarto marito di Ivana Trump ma era anche un volto noto del nostro piccolo schermo. Aveva preso parte a tre edizioni dell’Isola dei Famosi: nel 2008, nel 2010 e nel 2012.

Una delle sue ultime apparizioni televisive lo vedeva ospite di Live Non è la d’Urso.

Al momento restano ignote le cause del prematuro decesso. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, sul sito del magazine dicendosi molto addolorato ha svelato la presunta causa della morte: