E’ morto Giampiero Galeazzi, aveva 75 anni: era malato da molto tempo

E’ morto Giampiero Galeazzi. Il celebre giornalista sportivo, volto televisivo Rai ed ex canottiere, aveva 75 anni, compiuti lo scorso 18 maggio. Da tempo era molto malato.

Galeazzi combatteva da parecchio contro una grave forma di diabete. Per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi.

A gennaio 2019, ospite di Domenica In, Giampiero Galeazzi ne approfittò, davanti alla sua amica Mara Venier, per precisare di non essere malato di Parkinson come alcuni sostenevano erroneamente:

Il Parkinson? Non ce l’ho. Ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. Ho anche perso un po’ di chili.

Ciao Giampiero #Galeazzi, unico e inimitabile Rip pic.twitter.com/zxqkspsCYI — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) November 12, 2021

Addio allo storico giornalista sportivo e telecronista Rai Giampiero #Galeazzi, che ci lascia all’età di 75 anni. pic.twitter.com/WURkrg2H4D — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 12, 2021