Lorena Cesarini è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 che affiancherà il conduttore Amadeus nella seconda serata della kermesse, oggi 2 febbraio.Classe 1987, è un’attrice italo-senegalese nota al grande pubblico per il suo ruolo in Suburra.

Lorena Cesarini: chi è

Nella popolare serie Netflix, Suburra, Lorena Cesarini ha interpretato nella prima stagione Isabel, la fidanzata di Aureliano Adami interpretato da Alessandro Borghi. Il 2013 segna l’anno del suo esordio sul grande schermo nel film Arance e Martello di Diego Bianchi nel ruolo di Virginia.

Successivamente ha recitato in Il Professor Cenerentolo, di Leonardo Pieraccioni, e in È per il tuo bene di Rolando Ravello. Lorena ha preso parte anche di un episodio della serie I Bastardi di Pizzofalcone.

Fidanzato e vita privata

In merito alla vita privata, Lorena Cesarini è fidanzata ma l’uomo che è al suo fianco non fa parte del mondo dello spettacolo. È invece nota la sua passione per il calcio e in particolare per la Roma: Il suo idolo è Francesco Totti.

Lorena è laureata in storia contemporanea e ha poi abbandonato il percorso accademico per dedicarsi alla recitazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENA (@lorena_monroe_cesarini)