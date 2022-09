Alessia sarebbe tra i protagonisti nella burrascosa fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano non si è risparmiato nel corso dell’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera in cui ha vuotato il sacco e parlato di tradimenti. Lui, ha tenuto a ribadire più volte, non è stato il primo, dando quindi per scontato che a dare il “la” alla crisi matrimoniale sia stata proprio l’ex moglie Ilary Blasi.

Chi è Alessia, parrucchiera e amica di Ilary Blasi citata da Totti

Ma chi sarebbe tale “Alessia”, citata da Francesco Totti nell’intervista bomba? A detta dell’ex marito della conduttrice, si tratterebbe della parrucchiera nonché amica di Ilary Blasi, la quale avrebbe fatto da tramite tra quest’ultima ed il suo presunto amante. Ecco le parole di Totti:

Le ho guardato il cellulare, ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica.

Secondo Gossipetv si tratterebbe di Alessia Solidani, apprezzata hairstylist e che avrebbe lavorato con numerosi volti noti del piccolo schermo, da Michelle Hunziker a Sabrina Ferilli. E proprio lei, a quanto pare, avrebbe custodito i segreti d’amore di Ilary Blasi.

Non possiamo dire per certo se si tratti della stessa Alessia, ma le due donne si seguirebbero a vicenda sui social e tutti i tasselli sembrerebbero combaciare.