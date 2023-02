Quello che è accaduto con Blanco sul palco di Sanremo 2023, nel corso della prima puntata, è stata una boutade? Ne sarebbe stato convinto Fiorello, che in merito all’accaduto ha ampiamente ironizzato. Durante Viva Rai2 Viva Sanremo su Rai1, il padrone di casa ha dato voce ad Amadeus che ha spiegato cosa sarebbe accaduto realmente.

Blanco spacca la scenografia a Sanremo 2023 e – purtroppo – oscura gran parte di quello che è accaduto fino a quel momento nella prima serata del Festival. Ma era tutto organizzato? Ecco la verità svelata da Amadeus all’amico Fiorello:

In realtà lui non doveva… sì, doveva fare delle cose con i fiori ma chiaramente non quello. Cosa doveva fare con i fiori? Lui doveva rotolarsi, doveva fare delle cose ma non chiaramente così, non questo! Quando ho visto che iniziava a spaccare le prime cose, non capivo perché poi non sentivamo la musica. Quindi non capivamo, un po’ come è accaduto con Bugo e Morgan. Solo dopo ho capito. Mi hanno buttato dentro e mi hanno detto ‘vedi che devi fare’. Ma non avevo mica capito cosa stava succedendo.