Sanremo 2023, classifica provvisoria prima serata del 7 febbraio. Dopo l’ascolto dei primi 14 brani in gara, ecco le posizioni dal 14esimo al primo posto.

A votare questa sera è stata la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. I 150 componenti si sono divisi in tre gruppi autonomi: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per la radio, un terzo per la giuria web.

Al termine della seconda serata, l’esito della votazione porterà alla prima classifica generale provvisoria degli artisti in gara.

Classifica provvisoria prima serata:

Marco Mengoni – “Due vite”

2. Elodie – “Due”

3. Coma_Cose – “L’addio”

4. Ultimo – “Alba”

5. Leo Gassmann – “Terzo cuore”

6. Mara Sattei – “Duemilaminuti”

7. Colla Zio – “Non mi va”

8. Cugini di Campagna – “Lettera 22”

9. Mr. Rain – “Supereroi”

10. Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

11. Ariete – “Mare di guai”

12. gIANMARIA – “Mostro”

13. Olly – “Polvere”

14. Anna Oxa – “Sali”

