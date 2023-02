Blanco si è presentato sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 con il suo nuovo singolo “L’isola delle rose”. Per un problema tecnico (non sentiva l’audio della canzone) ha deciso di spaccare tutta la scenografia.

Il cantante di “Brividi” ha letteralmente spaccato i vasi di rose rosse presenti sul palco. E se inizialmente sembrava facesse parte della coreografia, ad un certo punto si è tolto gli auricolari ed ha incominciato a rompere tutto smettendo di cantare.

Il pubblico, giustamente, ha cominciato a fischiarlo ed Amadeus ha chiesto cosa fosse accaduto invitandolo ad esibirsi al termine della prima puntata.

Amadeus si è collegato con RaiRadioDue e Gino Castaldo ha esordito: “Sei riuscito a gestire un Blanco arrabbiato”. “Ama sei un esempio di calma e simpatia. Adesso chiudiamo la porta perché non vogliamo che Blanco ci spacchi tutto”, ha aggiunto Ema Stokholma.

“Non avevo capito che l’audio non si sentisse altrimenti sarei intervenuto immediatamente. Gianni lo sta calmando… sono ragazzi”, ha precisato Amadeus.

Poi il collegamento con Fiorello:

Ma che minchi* fai? Ma che stai facendo? Tu sbagli i nomi di tutti… ma tu farai ricantare la canzone a Blanco dopo? Magari non la vuole cantare? Io pensavo di farcela ma non ce la faccio fino alle due… senti ma quello ha spaccato i fiori, Salmo si è buttato in piscina col microfono…