Dopo la vittoria dello scorso anno, Blanco torna a Sanremo 2023 con la sua nuova fidanzata Martina Valdes: chi è colei che fa battere il cuore al cantante di “Brividi”?

Martina Valdes è fidanzata con Blanco da quasi un anno. Lo scorso settembre il cantante ha voluto presentarla al pubblico facendola salire sul palcoscenico durante il concerto dell’Ippodromo di San Siro.

La ragazza, di professione ballerina, ha successivamente dedicato un lungo post di amore al suo fidanzato.

Tra le ultime news sulla coppia, possiamo dirvi che Martina è partita con Blanco in direzione Sanremo e sarà nel dietro le quinte durante la sua esibizione con Mahmood sulle note di “Brividi”.

Lo scorso anno, in occasione della sua vittoria, Blanco era stato accompagnato dalla ex Giulia Lisioli.

La giovane bresciana è tornata a parlare della loro relazione in un’intervista concessa al TikToker “MagnetFalco”:

Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita.

Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.

Siamo cresciuti insieme, ho fatto una piccola parte del suo percorso, mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio.