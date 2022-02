Durante le varie interviste di Sanremo 2022, il giovane Blanco ha sempre avuto un pensiero per la sua fidanzata. “Giulia ti amo!”, urlato alle telecamere dei vari programmi, era diventato un vero cult, specie per le espressioni facciali di Mahmood.

A distanza di quasi due settimane dal trionfo di Sanremo 2022 con “Brividi”, per Blanco e Giulia qualcosa potrebbe essere cambiato. I due cantanti sono stati intervistati durante “Password”, programma di RTL 102.5 e una risposta ha insinuato qualche dubbio.

Alla domanda: “Sei fidanzato?”, il cantante di Blu Celeste ha risposto “Alti e bassi” (ripetendolo due volte).

La coppia è in crisi? L’amore tra Blanco e Giulia prosegue da circa un anno e, proprio sulla sua fidanzata, il giovane artista aveva affermato:

Se sono fidanzato? Sì, e ci tengo molto! – ha raccontato l’artista a Radio Deejay – L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. E’ una ragazza delle mie parti. A lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente.