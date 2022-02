Giulia Lisioli è il nome della fidanzata di Blanco, il cantante in gara tra i Big di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood sulle note della bellissima “Brividi” che ha già infranto un record.

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, è il cantante che sta partecipando al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood sulle note di Brividi.

Il 18enne è fidanzato con Giulia Lisioli, conosciuta prima di diventare famoso. La loro prima apparizione pubblica insieme è stata ai Seat Music Awards quando sono comparsi mano nella mano.

Ma chi è la giovane fidanzata di Blanco? Originaria di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia frequenta l’istituto d’istruzione CFP Zanardelli.

“Si ho una fidanzata” ha svelato Blanco intervistato ad ottobre su Radio Deejay:

Ci tengo a lei. L’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa. Posso fare quello che voglio mi dice ‘si va bene’. È una ragazza delle mie parti.