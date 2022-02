Noemi, in gara a Sanremo 2022, ha regalato al pubblico una bellissima esibizione e una forma fisica impeccabile. La celebre cantante è dimagrita di 15 chili per merito di un percorso combinato di alimentazione sana ed attività fisica.

Noemi dimagrita a Sanremo 2022: quanti chili ha perso

Il metodo Tabata ha permesso a Noemi di ottenere risultati strabilianti e di raggiungere una forma fisica che ora le permette di stare bene con se stessa. La cantante è alta 1.63 centimetri e pesa 57 chili.

Usavo il mio corpo come uno scudo – dichiara a Fanpage.it – ho sentito l’urgenza di cambiare. Quel mio involucro non era semplicemente un sovrappeso, era un over thinking, un appesantimento per difendersi dal mondo.

Successivamente Noemi ha svelato il suo “segreto”:

Mi sono rivolta a una Dottoressa, Monica Germani, che mi ha fatto fare un percorso, anche emotivo, con il cibo. E poi mi sono allenata con il mio personal trainer. Sono contenta.

Il metodo Tabata

Il metodo Tabata, detto anche “Tabata training” o “Guerrilla cardio” è un allenamento che prevede un lavoro cardiovascolare anaerobico in Interval training (IT) ad alte intensità. Nato negli anni Novanta dall’omonimo scienziato giapponese, il metodo consiste nel ripetere un esercizio al massimo della potenza per un determinato tempo e poi fare una pausa, alternando così 15, 20, 30 o 60 secondi di esercizio a -10 secondi di pausa.

Grazie a questo metodo è possibile dimagrire bruciando grassi e migliorando la propria resistenza fisica, il tutto accompagnato da una dieta “healthy”.