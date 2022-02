Noemi, testo canzone “Ti amo non lo so dire” a Sanremo 2022: il significato

Noemi fa ritorno al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Ti amo non lo so dire”. Solo lo scorso anno la cantante romana dai capelli rossi aveva preso parte con il brano “Glicine”. Ora è il momento di tornare nuovamente sull’importante palcoscenico dell’Ariston.

La canzone “Ti amo non lo so dire” che Noemi porterà al Festival di Sanremo 2022 vanta anche la firma di Mahmood (tra i Big in gara). Si tratta di una canzone contemporanea e suggestiva, che sopra un ritmo veloce si interroga sulla necessità di superare il timore di cambiare.

Noemi si è detta onorata e felice di potersi nuovamente raccontare con un bellissimo pezzo ed a Sorrisi.com ha spiegato:

Ti amo non lo so dire” è una metafora: si può intendere come una canzone sull’amore, ma io lo sento come un brano che parla della relazione con gli altri e con noi stessi. Per dire “ti amo” a qualcuno ci vogliono sincerità e tanta forza.

Il testo di “Ti amo non lo so dire” di A. Mahmoud – A. La Cava – D. Faini – A. Mahmoud – A. La Cava

