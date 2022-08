“Bentornata a casa Ilary”: l’inaspettato saluto che non farà piacere a Totti

Tra una indiscrezione e l’altra sul conto di Ilary Blasi e Francesco Totti nel corso di questa calda estate, siamo giunti ormai alla fine di agosto. Presto, a quanto pare, i due ex coniugi saranno chiamati a incontrarsi per discutere i dettagli (economici) della separazione, ma intanto c’è spazio anche per qualche sorriso.

Ilary Blasi ed il ‘bentornata’ dei laziali

Complice la presenza dei figli e le numerose e spensierate vacanze in Italia e all’estero, Ilary Blasi ha avuto modo di sorridere in più occasioni, come emerso dai suoi scatti social.

Nelle ultime ore un episodio ripreso dai social e già diventato virale ha strappato un sorriso a più di qualcuno, ma siamo certe che invece non avrà avuto lo stesso effetto goliardico su Francesco Totti. Di cosa si tratta?

Nell’intervallo della partita Lazio-Inter, all’Olimpico di Roma è comparso inaspettatamente uno striscione rivolto proprio all’ex moglie del Pupone: “Bentornata a casa Ilary”. A scriverlo non è nessun nuovo amore della conduttrice ma i tifosi biancocelesti che hanno voluto salutare, a loro modo, la rottura tra Ilary e Totti.

Come mai un saluto simile? Solo un torto all’ex Capitano della Roma? Non proprio. Pare infatti che all’inizio della relazione con Totti, la famiglia Blasi al completo fosse laziale. Roberto, papà di Ilary, non ha mai nascosto la sua fede calcistica per la squadra biancoceleste. Dal canto loro, i tifosi laziali hanno sempre sperato che la figlia potesse seguire le orme del padre ed ora si è presentata l’occasione per prendersi bonariamente gioco del loro ‘avversario’ dando il bentornata alla Blasi in modo quantomeno originale. Come avrà reagito Totti?