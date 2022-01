Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, almeno nell’ultima paparazzata di Whoopsee. La showgirl argentina è tornata da poco tempo da un viaggio in Uruguay con la sua grande amica Patrizia Griffini, durante il quale ha staccato la spina dai tanti impegni ed ha potuto nuovamente ricaricare le pile andando alla ricerca di se stessa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la paparazzata

Atterrata in Italia, la prima persona che Belen ha rivisto non sarebbe stato Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, bensì Stefano De Martino, l’ex marito e padre di Santiago, ormai diventato un vero e proprio ometto.

Proprio Stefano è accorso al suo arrivo, come si può vedere nella gallery pubblicata sulla pagina Instagram e sul sito del portale di gossip, in cui l’ex coppia è riunita e nuovamente sorridente. Da galantuomo qual è, De Martino ha portato i bagagli dell’ex moglie fino all’uscita dall’aeroporto. Scrive in merito Whoopsee:

E Stefano De Martino che, probabilmente, ha raccolto i bagagli, ma anche i cocci di un amore rotto, quello tra Belen e Antonino Spinalbese, da cui sei mesi fa è nata la piccola Luna.

Le foto di Belen e Stefano possono dire tutto e niente. Ricordiamo infatti che la showgirl ed il conduttore condividono l’amore immenso per il loro primogenito, ma c’è chi spera in un ritorno di fiamma e chi addirittura crede che la fiamma tra i due non si sia mai spenta!