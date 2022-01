Belen Rodriguez rompe con Antonino e “spunta” Stefano De Martino

Vacanze da single per Belen Rodriguez. Secondo le chicche di gossip presenti tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, pare che con Antonino Spinalbese sia definitivamente finita e spunta pure “l’ombra” di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez rompe con Antonino e “spunta” l’ex Stefano De Martino

Belen Rodriguez vola verso il Sud America per una vacanza di relax. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Accanto a lei, però, non c’è Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì rimasto in Italia. La storia tra i due sarebbe ormai al capolinea su scelta che la showgirl argentina avrebbe fatto prima di Natale (festeggiato in casa con il suo ex, Stefano De Martino).

Tra Belen e Stefano è nuovamente tornato il sereno per amore di Santiago? E’ probabile che l’ex coppia voglia far vivere al figlio un clima sereno in attesa di sviluppi.

Nel frattempo, per quanto riguarda gli ex, Belen ha presentato la figlia a Marco Borriello, sempre come riporta Chi Magazine.

La showgirl argentina era andata a pranzo all’Osteria del Corso con il suo vocal coach Pachy Scognamiglio e, visto che nello stesso ristorante c’era anche Borriello, gli ha voluto presentare la secondogenita.

L’ex azzurro è stato legato a Belen 15 anni fa, quando lui era il golden boy del calcio e lei l’astro nascente dello showbiz italiano.

