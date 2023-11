E se la vacanza alle Maldive per Belen Rodriguez ed il compagno Elio Lorenzoni fosse il preludio del loro imminente matrimonio? Proprio così: la showgirl argentina potrebbe presto convolare a nozze per la seconda volta, dopo la storia ormai archiviata con Stefano De Martino. Un indizio social parla più che chiaro e andrebbe a confermare l’intenzione della coppia di sposarsi.

Belen Rodriguez sposa Elio Lorenzoni?

Dopo un lungo periodo lontana dai social e che aveva fatto parlare di un “malessere”, Belen è tornata più attiva che mai ed ogni giorno non perde l’occasione per sfoggiare la sua estrema felicità accanto all’uomo che sarebbe tornato a farla sorridere dopo l’ennesima delusione legata alla rottura da Stefano De Martino, ex marito e padre del suo primogenito, Santiago.

Attualmente alle Maldive con l’imprenditore lombardo e suo storico amico, la showgirl ormai non si nasconde più ed ha deciso di condividere con i suoi follower tutta la sua felicità e momenti di vita di coppia molto intimi.

Dopo i weekend romantici in montagna, i due innamorati si stanno godendo il caldo e nel bel mezzo della loro vacanza da sogno, la Rodriguez ha spiazzato tutti con uno scatto pubblicato su Instagram. In primo piano, la sua mano sulla quale il vero protagonista sarebbe l’anello al dito – si suppone un diamante di un certo valore – e quel “Sì”, scritto a caratteri cubitali, che fanno da contorno alla didascalia.

Niente fronzoli ma una sola parola che farebbe pensare inevitabilmente solo all’imminente matrimonio. Le Maldive sono state il teatro della fatidica proposta di nozze? Tra i commenti, intanto, non si contano gli utenti letteralmente impressionati da un ipotetico nuovo matrimonio.