“Belen Rodriguez è incinta”? Questa la voce che gira da alcune ore sui social. Ad iniziare il dibattito ci ha pensato Alessandro Rosica, esperto di gossip che su Instagram affermava di aver ricevuto informazioni da alcune persone “molto famose”.

Subito dopo, Fabrizio Corona, l’ex fidanzato della modella argentina e ora suo amico e confidente, ha dichiarato: “Belen non è in attesa di un bambino”. In seguito alla diffusione di queste indiscrezioni, la diretta interessata ha voluto mettere a tacere le voci, sostenendo di non aspettare il terzo figlio.

L’argentina ha annunciato anche il suo imminente ritorno sul piccolo schermo.

“Non aspetto un bambino, sono solo serena”, ha scritto Belen confermando la versione di Fabrizio Corona.

Belen Rodriguez ha anche anticipato il suo ritorno in televisione, dichiarando: “Tornerò presto, fra poco, manca sempre meno”.

Tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto televisivo, lasciando aperte diverse possibilità, che potrebbero includere una nuova conduzione o la partecipazione a un talk show per un’intervista speciale.

Troppo facile lanciare una notizia o finti scoop basandosi sui trascorsi storici di Belen Rodriguez.

Sicuramente per chi conosce Belen, come noi, è un momento molto particolare.

Dopo l’ultima separazione da Stefano De Martino e i vari problemi di salute personale (che non vogliamo commentare), sono arrivate anche le batoste lavorative.

Sia la decisione della showgirl di abbandonare il programma di Canale 5 “Tu si que vales”, sia la scelta (non sua) di andare fuori dalle “Iene” sono state per l’ argentina un duro colpo.

Mettici anche la crisi di mezza età e i due figli fatti con due persone che non ama più, (considerando l’importanza che Belen ha per la famiglia unita come la sua e piena di valori), tutto a fomentare una crisi esistenziale dopo una carriera che stava andando avanti per il verso giusto!

L’abbiamo vista sparire dai radar per un mese e la verità è che Belen sia andata a farsi curare e a disintossicarsi dai mali della vita.

In questo momento le è stato vicino un ragazzo per bene Elio Lorenzoni, un uomo di buona famiglia e lui stesso buono.

Una figura non in cerca di fama e il primo che Belen non tagga su nessuna foto. Anche se l’ostentazione continua dell’amore e la pubblicazione continua di foto abbracciati con promesse di un amore unico e incredibile sembrano un po’ eccessive.

Seguendo la storia di Belen sarebbe facile pensare che una gravidanza per lei (come da manuale) possa significare ricominciare da capo. Ma non è così.

Se conosciamo bene Belen e le cure le hanno fatto bene, in questo momento vuole raggiungere una stabilità tutta sua e non di certo con un altro figlio.