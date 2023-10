Qualcuno ha messo in dubbio la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, ma il loro amore proseguirebbe a gonfie vele, nonostante le numerose indiscrezioni sul conto della showgirl argentina. Messo fine al suo silenzio social, Belen sarebbe tornata a mostrarsi sui social e spesso e volentieri, con lei, c’è proprio Elio.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, presentazioni ufficiali ai figli

Belen Rodriguez, in queste ore, ha deciso di procedere con le presentazioni del nuovo fidanzato ai figli Santiago e Luna Marì, mostrandosi a cena insieme, come una vera famiglia. Elio è diventata una figura importante, soprattutto in questo periodo estremamente delicato.

Quello di presentare ufficialmente il nuovo compagno ai due figli, rappresenta senza dubbio uno step importante nella storia tra Belen e l’imprenditore bresciano. Dalle immagini condivise dalla showgirl su Instagram, i quattro erano seduti al medesimo tavolo del ristorante per cenare insieme. Si tratterebbe della prima volta da quando la storia con Elio è venuta alla ribalta.

Tra i due, intanto, sembra esserci una grande complicità. Oggi Belen ha condiviso una Story in cui si prendeva gioco del compagno:

Soltanto per farvi vedere l’eleganza del mio amore… puoi mettere quel calzino?! Vergognati!