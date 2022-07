Alfonso Signorini questa volta si è fatto sgamare all’istante: l’ultimo indizio postato online dal giornalista e conduttore della prossima edizione del GF Vip 7, in merito ad uno dei concorrenti del reality di Canale 5, a quanto pare sarebbe stato ampiamente risolto. Come vi avevamo raccontato in un precedente articolo di oggi, infatti, l’indizio social riporterebbe ad Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della seconda figlia dell’argentina.

Antonino Spinalbese al GF Vip 7: la reazione di Belen Rodriguez

A tornare sull’argomento è stata anche la pagina gossip di ThePipol che ha commentato l’indizio di Alfonso Signorini confermando l’ingresso di Antonino Spinalbese nella spiatissima Casa di Cinecittà in occasione della prossima edizione del GF Vip che si preannuncia record sul piano della durata:

Come noi di Pipol vi avevamo anticipato Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, entrerà nella casa più spiata d’Italia.

La stessa pagina ribadisce anche un gossip già emerso in passato e che avrebbe a che fare con un presunto malcontento di Belen Rodriguez rispetto alla scelta di Antonino di mettersi a favor di telecamera:

Secondo le nostri fonti, però, l’Argentina non parrebbe d’accordo con la scelta di lui di mettersi sotto i riflettori in una situazione familiare delicata. E non vorrebbe mai che la figlia finisca al centro del caos – reality. Come è giusto che sia.

Ad onor del vero, già Alessandro Rosica (Investigatore Social) nelle passate settimane aveva svelato la stessa indiscrezione, avanzando persino l’ipotesi di una presunta denuncia da parte di Belen, qualora si fosse azzardato nella Casa a parlare di lei o della loro bambina.

Secondo ThePipol, intanto, Spinalbese sarebbe al settimo cielo al punto di aver diffuso la voce sul suo ingresso “da mesi a ‘tutta’ Milano”.