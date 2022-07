Alfonso Signorini questa mattina ha postato tramite le sue storie di Instagram un indizio in merito al nuovo concorrente del Grande Fratello Vip pronto ad entrare nella Casa: si tratta di Antonino Spinalbese?

Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Un mazzo di chiavi, delle cuffiette per ascoltare la musica, un ciuccio di colore rosa e un setup che replica una fotografia che avevano già visto online, così come fa notare anche Deianira Marzano (che continua a storpiare il suo cognome in “Eurospin” ma sta menzionando proprio Spinalbese).

Tra gli altri possibili nomi “spoilerati” da Alfonso Signorini dovrebbero esserci Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Chadia Rodriguez e Antonella Fiordelisi.

Il reality show della rete ammiraglia di Casa Mediaset dovrebbe partire ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre 2022.

Antonino svela perché è finita con Belen

Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente.

Tuttavia ha anche ammesso di aver vissuto situazioni nelle quali non avrebbe voluto trovarsi. Dopo la nascita di Luna Marì, le cose sono cambiate:

C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Ho sempre messo Luna Marì al primo posto e anche se con lei non è andata ho cercato di essere maturo e di scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi.