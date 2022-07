Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, interviene sulla rottura con Antonino Spinalbese dopo pochi mesi dalla nascita di Luna Marì, la seconda figlia avuta dopo l’arrivo di Santiago, figlio di Stefano De Martino.

Belen ha pubblicato su Instagram una fotografia mentre bacia Stefano De Martino dopo il loro ritorno di fiamma. Se tra i commenti social in molti si sono mostrati felici per la ritrovata unione, qualcuno ha risposto malamente.

“L’amore vince su tutto”, ha scritto qualcuno. Pronta la replica di un altro internauta con la voglia di polemizzare: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”.

A questo punto mamma Veronica Cozzani è intervenuta:

Io e Antonino ci conoscevamo poco. Ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane? A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. E le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto.