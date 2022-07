AGGIORNAMENTO: Andrea Iannone ha smentito la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Non sarà il pilota di MotoGP il prossimo concorrente ad entrare nel reality show più spiato d’Italia: di chi si tratterà?

Alfonso Signorini ha pubblicato il quarto indizio in riferimento al nuovo concorrente pronto per fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 7: di chi si tratterà? Ecco cosa è emerso.

“Per il quarto concorrente del GF Vip 7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas…”, scrive il conduttore del reality show più spiato della televisione italiana: di chi sta parlando?

Alfonso Signorini ha pubblicato il 4°indizio sul quarto concorrente del GFVIP 7 nel suo profilo Instragram. “Per il quarto concorrente del # gfvip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas …..” Chi sarà il 4°concorrente di #GFVIP ? pic.twitter.com/hh5i1vXrcx



Come sempre, a risolvere l’arcano ci hanno pensato gli amici di Twitter. Con molta probabilità, il concorrente in questione potrebbe essere Andrea Iannone:

raga io non sono in grado quindi aó DOVE SONO GLI INVESTIGATORI? prontooooooo c’è un lavoro per voi pic.twitter.com/dxyUubq6jq

— medusa🧚‍♀️ (@FaTinaameta) July 12, 2022