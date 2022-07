Nathaly Caldonazzo dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip vorrebbe ritornare nel ruolo di opinionista: “Rifare il GF Vip? Certo, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista”, ha raccontato a the pipol gossip.

Oggi, tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto una lettera a Mattarella per sollecitare ad avere maggior cura nei confronti delle persone vittime di incidenti stradali:

Confidiamo in lui. Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano la casa e le macchine, ma se ci sono casi di malasanità e infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi.

Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo. Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità.