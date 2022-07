Antonino Spinalbese dovrebbe essere tra i nomi certi verso il Grande Fratello Vip 7. In questi giorni, c’è moltissimo fermento attorno al reality show, tra indiscrezioni e gossip di ogni tipo.

Investigatore social, ha parlato su Instagram di un pettegolezzo riguardante Belen Rodriguez che vi riportiamo ma, vista la notizia piuttosto “colorita”, vi consigliamo assolutamente di prendere con le pinze.

A quanto pare Belen non avrebbe gradito la presenza di Antonino al GF Vip tanto da “minacciare” di denunciare qualora parlasse di lei oppure della loro bambina:

L’Argentina non avrebbe digerito tutto ciò, avrebbe chiamato il suo ex e gliene avrebbe dette di tutti i colori, tra cui le inutili proposte di non farlo partecipare al GF, soprattutto una frase che spicca come un avvertimento “se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio” a questo punto il dado è tratto, Belen diffiderà Antonino dal parlare di lei e sua figlia nel GF VIP.