In attesa di scoprire se farà o meno parte del GF Vip 7, Antonino Spinalbese nell’ultimo periodo fa parlare parecchio di sé per via della sua frenetica vita privata. Dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, mamma della piccola Luna Marì, di recente Spinalbese era stato paparazzato dal settimanale Chi insieme alla modella brasiliana Helena Prestes. A quanto pare però sarebbe già acqua passata.

Antonino Spinalbese, chi è la sua nuova fiamma?

Con la stagione estiva che avanza, Antonino Spinalbese pare abbia già cambiato ‘meta’ ed ora nel suo cuore sarebbe entrata un’altra ragazza. Si tratterebbe di Giulia Tordini, fondatrice e direttrice creativa del brand di gioielli “Leda Madera”.

A svelare l’identità della donna che avrebbe fatto ribattere il cuore di Antonino dopo Belen è stato Whoopsee, che in merito svela:

Antonino Spinalbese e Giulia Tordini si sarebbero goduti alcuni giorni di vacanza tra Forte dei Marmi, Livorno e Portovenere.

Non è tutto, poiché da una serie di indizi social sarebbe trapelata un’ulteriore conferma al gossip circa una loro presunta frequentazione. Intanto una collana raffigurante la rosa dei venti, la stessa indossata da Giulia ma finita anche nelle Stories di Antonino Spinalbese, ma anche uno scatto postato dall’ex di Belen Rodriguez che immortala un braccio femminile con un gioiello firmato Leda Madera, il medesimo indossato anche dalla Tordini in uno scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Il ‘legame’ con Stefano De Martino

Ma perchè si parla di una sorta di connessione tra la nuova fiamma di Spinalbese e Stefano De Martino? Giulia Tordini è la sorella di Giorgia, creatrice insieme a Gilda Ambrosio del noto brand The Attico. Proprio la Ambrosio è stata a sua volta un’ex fiamma di Stefano De Martino, che adesso è ufficialmente ritornato con la sua ex moglie Belen Rodriguez.