Antonino Spinalbese si racconta tra le pagine del nuovo numero di Chi e soprattutto svela la sua nuova vita dopo Belen Rodriguez. Mentre la sua ex è tornata ufficialmente con Stefano De Martino, ex marito e padre del figlio Santiago, Antonino nell’ultimo anno si è concentrato sempre più su se stesso.

Antonino Spinalbese: tutta la verità sulla fine con Belen

Antonino Spinalbese ha fatto un bilancio della sua attuale vita ed ha ammesso di aver investito su una serie di progetti. Tuttavia, ha anche svelato, se non avesse avuto la figlia Luna Marì, nata proprio dalla breve relazione con Belen Rodriguez, sarebbe partito in gito per il mondo, zaino in spalla.

Nel corso dell’intervista ha parlato della sua grande paura:

Quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile.

Parlando della sua relazione con Belen e della loro conoscenza, due anni fa, ha commentato:

Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente.

Tuttavia ha anche ammesso di aver vissuto situazioni nelle quali non avrebbe voluto trovarsi. Dopo la nascita di Luna Marì, le cose sono cambiate:

C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni.

A detta di Antonino, non erano “allineati”: per lui era la prima volta nei panni del padre, Belen aveva già vissuto la maternità. In merito al rapporto con Belen ha ammesso:

Ho sempre messo Luna Marì al primo posto e anche se con lei non è andata ho cercato di essere maturo e di scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi.

Ad ogni modo Spinalbese non ha mai avvertito il ‘fantasma’ di Stefano De Martino:

Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto. E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare.

Ha poi smentito la presenza di ‘terzi incomodi’ nella loro relazione ma al momento i due si sentirebbero solo per il bene della figlia.