Antonino Spinalbese, dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez, ha voltato pagina mettendo al centro della sua vita la figlia e il lavoro, compresa la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese parla del Grande Fratello Vip

Intervistato dal buon Valerio Palmieri, tra le pagine di Chi Magazine, Antonino parla anche della possibilità di vederlo nella Casa del Grande Fratello Vip, confermando di aver ricevuto una proposta per partecipare:

Non sento la necessità di farmi conoscere. Nella mia vita ci sono poche persone e, se piaccio a loro, piaccio a chi mi interessa. Se c’è qualcosa che mi può affascinare in un progetto mi attacco e mi ci butto, ma devo trovarlo. Per ora ho paura di una certa superficialità che non mi invoglia a sbilanciarmi. Ma spero ci sia anche altro.

E su Belen, aggiunge:

Se ho chiesto consiglio a lei? No, ci sentiamo solo per la bambina.

Antonino Spinalbese ha parlato pure del riavvicinamento tra la sua ex e Stefano De Martino:

Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio.

Personalmente non so cosa arrivi al pubblico di questo ragazzo. A me incuriosisce da sempre e non vedo l’ora di poterlo vedere al GF Vip.