E se Belen Rodriguez ci starebbe prendendo tutti in giro? A dirlo non siamo noi, bensì una persona che conosce molto bene la showgirl argentina, al punto da aver in qualche modo previsto le sue mosse (social e non solo). Il riferimento è alle ultime uscite dell’argentina, in modo particolare alla sua vacanza alle Maldive in compagnia del compagno Elio Lorenzoni.

“Belen Rodriguez? Solito copia e incolla”: parla Fabrizio Corona

Nelle ultime ore, il post social di Belen Rodriguez relativo all’anello ha fatto parlare molto. C’è chi ha ipotizzato un imminente matrimonio tra l’argentina ed Elio Lorenzoni, e lei a quanto pare, ci starebbe giocando su senza smentire (né confermare).

Ad intervenire, adesso, è stato Fabrizio Corona attraverso il suo portale Dillinger News. Su Instagram si legge:

COME BELEN VI PRENDE PER IL C*LO E VOI OVVIAMENTE CI CASCATE. Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra quello giusto, tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e CREDE SERIAMENTE a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un “copia e incolla”? Li porta anche TUTTI nello stesso posto: le Maldive, possibile che abbia delle collaborazioni con alcuni resort del posto, visto che i primi due li ha portati nello stesso, taggando ovviamente la location? Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive…il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì.

Una bordata in perfetto stile, che però riassume anche il tenore dei commenti sotto l’ultimo post social della showgirl. In tanti, infatti, hanno ribadito la scelta della location per le vacanze con il compagno ed il poco buon gusto nel postare ogni minimo particolare. Come replicherà Belen?