Dopo aver parlato delle donne che hanno ruotato attorno alla sua vita, professionale e non, Belen Rodriguez ha passato in rassegna anche gli uomini più importanti del suo privato. “Io non mi pento mai di essere stata con chi sono stata”, ha dichiarato, rispondendo alle domande di Teo Mammucari durante il gioco del Passaparolaccia a Le Iene.

Belen Rodriguez ed il commento sugli uomini della sua vita

Tra gli uomini che hanno fatto parte della sua vita c’è anche Andrea Iannone. Pur non citandolo potrebbero essere destinate a lui le seguenti parole di Belen Rodriguez:

Questa persona è stata molto molto importante per me. Mi ha voluto veramente bene e me ne vuole ancora. Ed io a lei tanto. Se oggi vedo il suo nome sul display del mio telefono? Rispondo subito, sì. E’ stato molto sfortunato. Io sono stata un plus per lui e lui per me. E’ un patatone.

L’unica descrizione certa è quella relativa Marco Borriello, del quale Belen ha anche fatto vedere la foto sul cartoncino:

Conosco molto bene questa persona. E’ stata molto importante per me. Era sia amore che attrazione fisica. Mi ha tradito ma anche io per ripicca sul finale. Un voto come amante? Ero molto piccola, quasi quasi non me lo ricordo come amante però è stato il mio primo amore, ero molto innamorata. Sex appeal? E’ bellissimo! Se oggi mi invitasse a cena accetterei. Ci incontriamo sempre. E’ un sex symbol.

Parlando inequivocabilmente di Stefano De Martino ha invece asserito:

Conosco questa persona da 11 anni. Se ci siamo detti sempre la verità su tutto? Assolutamente no! E’ la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Se mi ha mai tradito? Penso di sì. Questa persona ha sofferto tanto per causa mia. Se mi invitasse a cena fuori domani accetterei (ride ammettendo di esserci stata la sera prima, ndr). Ha un sex appeal importante. A letto siamo sempre andati molto d’accordo. Fedele? Più o meno. Ci sarò sempre per questa persona, per quanto io mi possa arrabbiare poi mi passa. E’ neomelodico.

Infine, un’ultima confessione su un altro ex fidanzato, molto probabilmente Antonino Spinalbese, del quale ha detto: