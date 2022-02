Belen Rodriguez ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella grande famiglia de Le Iene e nel corso della sua puntata d’esordio si è cimentata nel gioco del Passaparolaccia durante il quale la showgirl argentina è stata chiamata a dire tutta la verità su alcuni personaggi della sua vita.

Emma Marrone, Marco Borriello, Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona: solo queste le persone che hanno avuto a che fare in un modo o nell’altro con Belen Rodriguez.

Leggendo il nome di uno di questi personaggi – senza rivelarlo al pubblico da casa, Belen ha risposto alle domande di Teo Mammucari. Vediamo cosa ha detto dei personaggi femminili protagonisti del gioco.

La conosco di persona purtroppo, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni. Se mi sta simpatica? Per un cazz*. Ed io a lei? Non le ho mai fatto niente. Un voto come professionista? Zero. Sex appeal? Zero! Abbiamo avuto un flirt in comune… penso Fabrizio (Corona, ndr). Questa persona mi ha fatto soffrire tantissimo, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con un mazzo di fiori non l’abbraccerei. La descrivo con una parola: subdola.

Stando agli indizi dovrebbe trattarsi di Selvaggia Lucarelli, con la quale i rapporti sarebbero ancora molto tesi.

Il gioco è proseguito con un commento ad un’altra donna:

Il riferimento sarebbe a Emma Marrone, e sulla definizione finale non possiamo che confermare anche noi.

Infine, parlando dell’ultima donna che per esclusione dovrebbe essere Alessia Marcuzzi ha dichiarato:

Questa persona la conosco da 10 anni. Non le voglio bene. Se lei me ne vuole? Non penso proprio, perché mi ha chiamata una volta e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle cene in cui ci siamo divertite anche tanto. Lei non ha bisogno di ubriacarsi per sembrare ubriaca, è molto simpatica e molto divertente. Esteticamente mi piace. Se le piaccio? Non lo so, non gliel’ho mai chiesto. Sex appeal, chi vince tra noi due? Siamo due cose diverse. Professionalmente chi è più brava? Lei naturalmente. Non è stata corretta con me. Ci ho litigato. Se abbiamo avuto un flirt in comune? Non lo so… E’ frizzante.