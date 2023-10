Ultimamente Belen Rodriguez è tornata ad essere più attiva che mai sui social, dopo un periodo di preoccupante lontananza. La fine della sua storia con Stefano De Martino, ha certamente destabilizzato l’ex volto Mediaset. La stessa aveva ammesso di essere molto dimagrita, lasciando intendere il periodo non semplice che aveva vissuto.

Adesso però, a confermare di aver vissuto un brutto momento è stata la stessa Belen Rodriguez nei commenti che hanno accompagnato uno dei suoi recenti post su Instagram in cui ha annunciato la sua rinascita. Al carosello di scatti, infatti, la showgirl ha aggiunto un suo pensiero:

Non intendo vivere una vita facile, senza scomodarmi. Non intendo accontentarmi e nemmeno far finta di non vedere, non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte, senza spostare lo sguardo. Tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi. Belen.