Quanto ha speso Basciano per l’anello di fidanzamento a Sophie Codegoni? Prezzo e caratteristiche del diamante

Quanto ha speso Alessandro Basciano per l’anello di fidanzamento che ha regalato alla sua Sophie Codegoni? La trasmissione Le Iene, in un servizio andato in onda ieri sera e realizzato da Stefano Corti, ha fatto luce sul valore dei diamanti, il loro prezzo di vendita e soprattutto sul rischio fregature.

A Le Iene, Sophie Codegoni ha ricordato la proposta “riservata” avvenuta sul red carpet di Venezia. “Se mi sono pentito? Ma no dai!”, ha commentato lui. “Mi ha regalato l’anello di cui lui si vanta particolarmente”, ha precisato Sophie. “Ogni due-tre giorni mi dice ‘amore ma guarda che ti ho regalato un anello super, ma guarda che anello pazzesco’, è molto orgoglioso lui!”.

Corti ovviamente ha voluto vederlo. A detta di Basciano si tratta di un carato: “Se non è almeno un carato non si fa!”. Quindi ha scritto sul cellulare quanto lo ha pagato, senza farlo vedere alla sua compagna, e la iena lo ha fatto successivamente valutare ad un vero esperto.

Basciano ha sudato freddo per diversi istanti, prima di scoprire se l’anello comprato con tanto orgoglio era puro o una “patacca”, ovvero sintetico, realizzato in laboratorio.

L’analisi ha decretato che si tratta di un anello naturale. L’esperto ha controllato anche il certificato definendolo “importante”, e letto le caratteristiche tecniche del diamante. Purtroppo però non è un carato ma uno 0,88, con immensa sorpresa di Sophie, “ma questo perché è un diamante leggermente più alto, quindi ci sta”, ha spiegato l’esperto. “Bravo amore!”, ha commentato la Codegoni, con tanto di bacio.

Ma passiamo alla parte importante: qual è il prezzo? Il prezzo pieno è di circa 10.100 euro, ma potrebbe essere venduto da 7.000-7500 euro in su. “Non sbaglia un colpo!”, ha commentato soddisfatto Basciano, che ha ammesso di aver speso 7.800 euro. “Quindi adesso lo posso sposare!”, ha chiosato Sophie soddisfatta!