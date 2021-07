La conduttrice Barbara d’Urso si gode le meritate vacanze dopo una stagione piuttosto impegnativa e non molto fortunata sul piano degli ascolti, in vista del suo ritorno a settembre alla guida di Pomeriggio 5. Per il momento, infatti, la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset non ha altri progetti in serbo, ma le cose per lei potrebbero presto cambiare.

Barbara d’Urso alla guida de La Talpa?

Era stato proprio Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv a parlare di Barbara d’Urso e del suo futuro professionale, dichiarando:

Barbara d’Urso ha fatto un grandissimo lavoro ho apprezzato il suo lavoro durante il lockdown. È una bravissima professionista e rimane nella nostra squadra. Farà Pomeriggio 5 che sarà orientato all’attualità. Abbiamo deciso di cambiare qualcosa, infotainment a 360° che passa da politica a cronaca a gossip nel post Covid non ha più senso. Abbiamo deciso di cambiare squadra. La durata dipenderà dai cambi di scaletta, vogliamo inserire una soap tra Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei tornerà in prime time di intrattenimento.

Qualcosa, tuttavia, nel frattempo potrebbe essere cambiato al punto da ipotizzare una prima serata speciale per la d’Urso, alla guida di uno dei più attesi reality della prossima stagione: La Talpa. A lanciare l’indiscrezione, il portale BlastingNews:

Chi ci sarà al timone de La Talpa 4 su Canale 5? Al momento, le prime indiscrezioni rivelano che potrebbe esserci proprio Barbara d’Urso al timone del reality game di successo che manca da un po’ di anni sul piccolo schermo. La conduttrice, infatti, sarebbe in pole position per ritornare di nuovo in prima serata con un Reality Show, dopo le esperienze fortunate del Grande Fratello e La Fattoria, che ha presentato per svariate edizioni.

Sfumerebbe così l’ipotesi Paola Perego, attualmente impegnata in Rai, mentre sarebbe già stata smentita l’indiscrezione sulla presunta coppia Zorzi-Orlando.