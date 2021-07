Una delle maggiori attese del 2022 in casa Mediaset è La Talpa, lo storico reality show che sta per tornare su Canale 5 dopo 13 lunghi anni di assenza. Ma chi troveremo alla conduzione della prossima edizione che farà seguito al GF Vip?

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, in pole position ci sarebbe Paola Perego, volto storico del reality ma attualmente impegnata in Rai. Nel prossimo autunno-impegno, infatti, la Perego sarà impegnata con Simona Ventura nel nuovo programma di Rai2.

“Ma c’è chi giura che Pier Silvio voglia aspettarla!”, si leggeva nei giorni scorsi sul noto settimanale. Ora però spunta un’altra ghiotta ipotesi. Non una conduzione in solitaria bensì una coppia che potrebbe fare felici molti fan di un altro reality, il GF Vip.

Ancora una volta torna al centro delle indiscrezioni il nome di Tommaso Zorzi, questa volta in buona compagnia della sua amica Stefania Orlando, conosciuta proprio nella spiatissima Casa di Cinecittà. Stando a quanto riferisce Fanpage.it, Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, proprio sul suo settimanale avrebbe scritto:

Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 (hanno un contratto per altre sei edizioni) che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui.