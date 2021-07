I fan de La Talpa che auspicavano un suo ritorno in tv, finalmente possono iniziare a fare il conto alla rovescia: nel 2022 il celebre reality farà ritorno sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, che ha avuto la meglio su Netflix. Il reality ebbe in tutto tre edizioni – due su Rai2 e una su Italia 1 – ma a quanto pare sembra essere rimasto nel cuore di molti italiani.

La Talpa su Canale 5: ipotesi conduzione

Siamo in piena estate ma è già tempo di dare uno sguardo alla prossima stagione televisiva. Sul fronte dei reality, si partirà subito con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda con il suo doppio appuntamento al lunedì e venerdì.

A partire poi dal nuovo anno, l’attenzione sarà tutta rivolta al ritorno de La Talpa dopo 13 anni di lunga attesa. Già da ora però si inizia a pensare alla possibile conduzione: chi sarà alla guida. Il settimanale Oggi non sembra avere dubbi: in pole position ci sarebbe proprio Paola Perego! Si legge in merito:

Si sussurra che ai piani alti di Cologno Monzese si faccia al momento un solo nome per la conduzione ed è quello di Paola Perego, volto storico del reality game. Quest’ultima, però, ha già un impegno: il prossimo autunno-inverno condurrà ogni domenica mattina con Simona Ventura un nuovo programma su Rai2. Ma c’è chi giura che Pier Silvio voglia aspettarla!

Effettivamente pensare a La Talpa senza Paola Perego è difficile. Pier Silvio Berlusconi sarà davvero disposto ad aspettarla?