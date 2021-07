Il colpo di scena (televisivo) dell’estate italiana? L’Isola dei Famosi che se ne va in pensione. Mediaset, secondo ciò che riferisce il bravo Giuseppe Candela, potrebbe decidere di sostituire il reality show.

Il colpo a sorpresa ai palinsesti Mediaset? L’arrivo de La Talpa su Canale 5. Il reality, condotto nelle precedenti edizioni da Paola Perego, richiesta a gran voce sui social, è stato invocato per anni in lungo e in largo.

Finalmente tornerà in onda nel 2022, ufficialmente dopo L’Isola dei Famosi, in primavera inoltrata. – scrive Candela su Dagospia – In realtà gira voce che l’arrivo del nuovo reality sia dovuto proprio alla debolezza de L’Isola che arranca da qualche stagione e che potrebbe, nonostante gli annunci e gli accordi, finire in soffitta prima del previsto.