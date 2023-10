Bacio tra Mew e Matthew: è nata la prima coppia di Amici 23 – VIDEO

Primo bacio tra Mew e Matthew nella casetta di Amici 23. “Valentina tu mi piaci, sei una persona molto interessante”, ha affermato lui in maniera ironica per rompere il ghiaccio. “Anche tu mi piaci ma la domanda è: cosa vuoi?”, ha chiesto lei. “Eh, secondo te? Non si capisce?”, ha replicato il cantante. “A tratti” ha risposto la ragazza.

Bacio tra Mew e Matthew: è nata la prima coppia di Amici 23

Dopo questo scambio imbarazzato tra i due è scattato il primo bacio di Amici 23. Durante le ore ne sono arrivati anche tanti altri nonostante Mew abbia un fidanzato fuori dalla casetta del talent show.

Trovate il video del bacio in chiusura del nostro articolo: cosa ne pensate?

Chi è il fidanzato di Mew

La cantante fuori dal talent show ha/aveva un fidanzato si chiama Davide Tonelli e su Instagram lo scorso 25 settembre (quando Amici era già iniziato) aveva anche condiviso un post romantico insieme alla cantante, con video e foto che li ritraggono in momenti affettuosi, compresi baci.

La didascalia di quella pubblicazione recita:

Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un’occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un’altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato… non di una qualunque.