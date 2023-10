Ad Amici 23 è nata la prima coppia: stiamo parlando di Mew e Matthew, sempre più affiatati e complici. I due allievi della scuola sono stati beccati mentre si scambiavano sguardi complici, abbracci e carezze.

La domanda sorge spontanea: Mew e Matthew saranno loro la prima coppia di questa edizione? Tuttavia, c’è una complicazione da tenere presente: la cantante sembrerebbe avere un fidanzato che l’aspetta al di fuori del programma.

Valentina Turchetto e Matteo Rota, i loro veri nomi, sembrano essersi avvicinati notevolmente in questo periodo, con molti che notano una particolare intesa tra di loro. Nel daytime, i due trascorrono molto tempo insieme, si mostrano affettuosi e complici, con momenti in cui si scambiano complimenti e dichiarazioni.

Matthew, guardando Mew negli occhi afferma: “A me piaci tu”. E poi, mentre sono sdraiati, aggiunge: “Guarda che stai rischiando, te lo dico”.

Anche Mew sembra avere una simpatia evidente per lui: “Il profumo di Matthew è la mia droga”. Tuttavia la cantante sembra non essere single.

Il fidanzato si chiama Davide Tonelli e su Instagram lo scorso 25 settembre (quando Amici era già iniziato) aveva anche condiviso un post romantico insieme alla cantante, con video e foto che li ritraggono in momenti affettuosi, compresi baci.

La didascalia di quella pubblicazione recita:

Devo ammettere che il vero amore è meraviglioso ma non così meraviglioso come il momento in cui ho avuto la possibilità di guardarmi dentro e dare un’occhiata alla proiezione del nostro. È decisamente pazzesco. Non ho mai sentito un legame così profondo con un’altra persona. Ricorda, credo in te tanto quanto noi. Orgoglioso, orgoglioso di te e di vivere un sogno dentro un altro con la mia metà. Innamorato… non di una qualunque.