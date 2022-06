Per la prima volta dalla fine della sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese viene paparazzato con un’altra donna. A pubblicare le foto che lo ritraggono in dolce compagnia è il settimanale Chi. Lei è la modella brasiliana Helena Prestes, 31 anni, già conosciuta nell’ultima edizione di Pechino Express.

Antonino Spinalbese e Helena Prestes stanno insieme

Secondo le indiscrezioni riprese dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Antonino Spinalbese ed Helena Prestes si sarebbero incontrati nell’agenzia di comunicazione dove lavorano entrambi ed a quanto pare si frequenterebbero da un mese.

I due si frequentano alla luce del sole, senza nascondersi dall’occhio indiscreto dei paparazzi. Passeggiano insieme per le vie di Milano tra sorrisi e scambi di tenerezze, lasciandosi alle spalle il passato. Anche Belen, d’altronde, sembra ormai aver voltato pagina ed essere ritornata con Stefano De Martino.

E’ ormai trascorso un anno dalla fine della storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Una relazione travolgente che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì, prima del loro addio.

Helena ha un passato doloroso ed uno spirito nomade. A Pechino Express è stata apprezzata in coppia con Nikita Pelizon per la sua tenacia e grinta. Modella, insegnante di yoga e giocatrice di basket, è nata a San Paolo, in Brasile e cresciuta vicino alle favelas, in un quartiere difficile, ma proprio grazie allo sport è riuscita a tenersi lontano dalle strade sbagliate. Conosce cinque lingue ed ha alle spalle una lunga relazione terminata da tempo. L’incontro con Antonino potrebbe essere arrivato al momento giusto.

Spinalbese – candidato alla prossima edizione del GF Vip – pare che prima di Helena abbia avuto solo fugaci flirt. Si legge in merito su Chi:

Chi li conosce dice che fanno sul serio, che si sono ritrovati su molti aspetti delle loro vite. Intanto, si sono concessi una vacanza a Ibiza, un luogo carico di significati e di ricordi per Antonino. Ma, come dice chi conosce bene Ibiza, ci sono modi diversi di vivere l’isola. E questo è uno.