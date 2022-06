La scorsa settimana si è chiusa la stagione de Le Iene che ha visto alla conduzione Teo Mammucari con Belen Rodriguez. Una vera e propria rivoluzione, della quale Mammucari ne ha parlato ampiamente nel corso di una recente intervista rilasciata a TvBlog.it.

Quest’anno Teo Mammucari ha condiviso l’esperienza a Le Iene con Belen Rodriguez, con la quale aveva già avuto modo di lavorare. Come è stata questa nuova avventura televisiva?

Tuttavia almeno all’inizio non è stato semplicissimo collocare nel migliore dei modi Belen nel contesto Iene:

Il problema non era il look, bensì un atteggiamento che doveva abbandonare. Belen doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave. E’ stato difficile, per lei era un’avventura nuova. Ho apprezzato il rischio di Parenti, non era facile prendere un format come quello e stravolgerlo.

Dopo le prime puntate però, è arrivata la svolta ed il programma, spiega Mammucari, è decollato:

Belen era arrivata con l’atteggiamento di chi dice ‘conduco’. Le ho fatto capire che il successo di una conduzione si fonda sulla complicità, non te la puoi inventare sul palco se non ce l’hai nella vita. Se ti fidi, devi lasciarti guidare. A quel punto puoi divertirti. Una volta che sei entrata nel gioco, ti lascio in mano il prodotto. Non sono uno che soffre gli spazi, è una delle vere capacità che ho. Bisogna giocare come si fa al bar con gli amici. Piano piano questa cosa è uscita. Ho puntato su Belen e sono felice. Purtroppo lo sanno in pochi, ma nella vita privata lei è simpaticissima e quella simpatia non se la doveva tenere a casa.