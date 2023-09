Antonella Fiordelisi a cena con un ex Vippone: “Ormai escono di nascosto”, dubbi e teorie social

Antonella Fiordelisi torna al centro del gossip. La giovane influencer ed ex volto del GF Vip, dal punto di vista sentimentale ha voltato definitivamente pagina dopo la sua storia con Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio nella Casa del Grande Fratello Vip. I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due, ma a quanto pare Antonella potrebbe già avere un nuovo interesse.

Antonella Fiordelisi a cena con Andrea Maestrelli: cosa pensano i social

Antonella Fiordelisi si professa single dopo la storia con Donnamaria. Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe stata travolta da un nuovo gossip, dopo essere stata pizzicata a cena con un ex Vippone. Le foto avrebbero fatto il giro dei social, accendendo qualche pettegolezzo di troppo.

Nel dettaglio, Antonella sarebbe stata fotografata in un locale, a cena, in compagnia di Andrea Maestrelli, conosciuto proprio nella spiatissima Casa del GF Vip. Una cena tra amici, avranno pensato in tanti. Ma c’è anche chi ha intravisto qualcosa di più dietro quegli scatti: “Antonella ormai esce con Andrea Maestrelli di nascosto… questa cosa mi puzza”, scrivono su Twitter, sotto la foto.

Tra Antonella e Andrea ci sarebbe qualcosa in più di una semplice simpatia? Al momento si tratta solo della teoria di alcuni utenti, mentre la diretta interessata non si sarebbe espressa.